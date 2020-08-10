На Одещині у чоловіка підозрюють сибірську виразку



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Жителя села Фараонівка поклали в Саратську району лікарню

Проби, взяті у пацієнта, направлені в профільну лабораторію Києва для проведення ПЛР-аналізу

На Одещині в Саратському районі госпіталізували чоловіка з підозрою на сибірську виразку.

Про це пише видання Odessa Online з посиланням на cлова заступника директора регіонального лабораторного центру МОЗ України Сергія Дементьєва.

«У п'ятницю зареєстрований випадок підозри на сибірську виразку. Це чоловік, який професійно займається заготівлею туш (домашньої худоби, - ред.). У сімейному осередку - п'ять контактів, у тому числі дитина. Вони отримують профілактичне лікування», - повідомив фахівець.

Жителя села Фараонівка поклали в Саратську району лікарню, він на цей час отримує відповідне лікування.

Відзначається, що чоловік звернувся до лікаря у зв'язку з появою на нозі характерного шкірного висипання. На цей час проби, взяті у пацієнта, направлені в профільну лабораторію Києва для проведення ПЛР-аналізу (біологічний аналіз на полімерну ланцюгову реакцію) для встановлення остаточного діагнозу.

Зараз у Саратському районі працює спеціальна комісія, яка проводить протиепідемічні заходи в осередку зараження. Також встановлюються джерела здогадуваного інфікування. Зокрема вивчається стан домашньої худоби і туш у Саратському районі і поруч розташованому Тарутинському, де здійснювалася закупівля сировини і живої худоби.

Дементьєв відзначив, що попередній випадок сибірської виразки було виявлено в Одеській області в 2018 році в тому ж Саратському районі, коли були інфіковані п'ять осіб при обробленні туші полеглої корови. Ця тварина не була вакцинована.

Спеціаліст акцентував на тому, що до 2018 року в Одеському регіоні сибірська виразка не реєструвалася близько 30 років.

На сьогодні в регіоні є 428 поховань худоби, полеглої в результаті зараження сибірською виразкою. З цієї кількості 22 скотомогильники - у Саратському районі.

Як припустив заступник директора лабораторного центру, у серпні-вересні починаються дощі, під впливом яких ґрунтові води можуть розмивати поховання. Не виключено, що в подальшому дрібна і велика рогата худоба заражається «сибіркою» на пасовищах. Люди (пастухи, скотобійці та ін.) інфікуються в силу особливостей своєї професії.