На Одещині відзначили День пам’яті та примирення

У заходах взяли участь представники обласної влади, міської влади, духовенства та громадськість.

У День пам’яті та примирення, який присвячений пам’яті жертв Другої світової війни, відбулося покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. Також представники різних релігійних конфесій провели спільну молитву.«Сьогодні і завтра ми віддаємо шану героям, які захистили світ від нацизму. Наша держава заплатила дуже велику



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У заходах взяли участь представники обласної влади, міської влади, духовенства та громадськість.

У День пам’яті та примирення, який присвячений пам’яті жертв Другої світової війни, відбулося покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. Також представники різних релігійних конфесій провели спільну молитву.

«Сьогодні і завтра ми віддаємо шану героям, які захистили світ від нацизму. Наша держава заплатила дуже велику ціну – 10 мільйонів українців загинули у Другій світовій війні. Це – чверть населення сьогоднішньої України. Ми маємо завжди пам’ятати це і робити все, аби такої трагедії більше не сталося», - наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, День пам’яті і примирення відзначають 8 травня відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року. Цей день присвячено пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Нагадаємо, 9 травня в Україні святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.