На Одещині відзначили День пам’яті та примирення
- Сьогодні, 17:17
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У заходах взяли участь представники обласної влади, міської влади, духовенства та громадськість.У День пам’яті та примирення, який присвячений пам’яті жертв Другої світової війни, відбулося покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. Також представники різних релігійних конфесій провели спільну молитву.
«Сьогодні і завтра ми віддаємо шану героям, які захистили світ від нацизму. Наша держава заплатила дуже велику ціну – 10 мільйонів українців загинули у Другій світовій війні. Це – чверть населення сьогоднішньої України. Ми маємо завжди пам’ятати це і робити все, аби такої трагедії більше не сталося», - наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.
Зазначимо, День пам’яті і примирення відзначають 8 травня відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року. Цей день присвячено пам’яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років.
Нагадаємо, 9 травня в Україні святкують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.