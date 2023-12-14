Боррель планує візит в Україну і назвав строки

Боррель обіцяє, що ЄС буде підтримувати Україну «так довго, наскільки це буде потрібно»

Боррель відвідає Україну через два роки після першої поїздки на фронт

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує відвідати Україну. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

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Боррель нагадав, що відвідував Україну у січні 2022 року, зокрема згадав про свою поїздку на Донбас і на лінію зіткнення.

«Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт… Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів», – сказав глава зовнішньополітичної служби ЄС.

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За його словами, єдине, що може зробити ЄС – це підтримувати Україну «настільки, наскільки це можливо, і так довго, наскільки це буде потрібно».

Боррель висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради 14-15 грудня «лідери зроблять позитивні кроки у вашу (України – ред.) сторону».

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар».

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Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.