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Боррель планує візит в Україну і назвав строки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Боррель планує візит в Україну і назвав строки
Боррель обіцяє, що ЄС буде підтримувати Україну «так довго, наскільки це буде потрібно»
фото з відкритих джерел

Боррель відвідає Україну через два роки після першої поїздки на фронт

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує відвідати Україну. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Боррель нагадав, що відвідував Україну у січні 2022 року, зокрема згадав про свою поїздку на Донбас і на лінію зіткнення.

«Я планую поїхати в Україну після Різдва, через два роки після моєї першої поїздки на фронт… Два роки тому це був більш-менш заморожений конфлікт. Зараз це відкритий конфлікт, через який ви втрачаєте багато життів», – сказав глава зовнішньополітичної служби ЄС.

За його словами, єдине, що може зробити ЄС – це підтримувати Україну «настільки, наскільки це можливо, і так довго, наскільки це буде потрібно».

Боррель висловив сподівання, що на засіданні Європейської ради 14-15 грудня «лідери зроблять позитивні кроки у вашу (України – ред.) сторону».

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар». 

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Читайте також: Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів
Теги: війна Україна Європейський союз

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