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Атака «шахедів» на Миколаївщину: Кім повідомив про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «шахедів» на Миколаївщину: Кім повідомив про влучання
Ворожі дрони атакували Миколаївщину
фото: з відкритих джерел

Протиповітряна оборона вночі знищила над Миколаївщиною чотири ворожі «Шахеди»

У ніч на 26 грудня російський безпілотник типу Shahed 131/136 у Миколаєві поцілив у промислове підприємство, пошкоджені складські приміщення. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім  у Телеграмі.

«У Миколаєві в ніч на 26 грудня ворог поцілив БпЛА типу Shahed 131/136 по одному з промислових підприємств, зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила», - ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона вночі знищила над Миколаївщиною чотири ворожі «Шахеди».

Вчора, 25 грудня, о 14:03 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, із 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 19 «Шахедів» із районів Балаклави (тимчасово окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія).

Триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. 

Теги: Миколаївщина війна обстріл

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