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ЗСУ продовжують обороняти Мар’їнку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ продовжують обороняти Мар’їнку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

13 грудня на кордоні Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії

Українські війська стійко тримають оборону Мар'їнки, хоча росіяни заявляли про «захоплення» населеного пункту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 атак РФ на Куп'янському напрямку і дві російські атаки на Лиманському напрямку.

Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Спірного. Голова Харківської області Олег Синегубов заявив, що російські війська вже кілька місяців не досягають успіху на Куп'янському напрямку.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північ від Бахмута. 13 грудня російські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що армія РФ просунулася на північ від Кліщіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше п’ять атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. 

Олексій Тарасенко, офіцер української бригади, що діє під Бахмутом, заявив, що російські війська певним чином просуваються в напрямках Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, оскільки три тижні тому перекинули в ці райони «добірних навчених бійців», але нещодавно російські військові перекинули погано оснащених мобілізованих, що сповільнило просування. 

Російські війська продовжили наступальні дії під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового і Новобахмутівки; біля Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського; на південь від Тоненького і Сіверного.

Армія РФ продовжила наступальні дії на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, на яких видно, як російські підрозділи піднімають прапор у Мар’їнці. Українські сили відбили щонайменше 13 атак Росії поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Кілька російських блогерів заявляли, що російські війська повністю захопили Мар’їнку. Командувач українського Таврійського угруповання військ Олександр Тарнавський заявив, що українські війська продовжують обороняти Мар’їнку, незважаючи на повідомлення про те, що російські сили повністю захопили населений пункт.

Російські та українські джерела стверджували, що 13 грудня на кордоні Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії.

Українські війська продовжували наступ у районі Роботиного на заході Запорізької області. Російські блогери стверджували, що українські війська продовжували атакувати на північ від Вербового, але зазначали, що інтенсивність українських атак зменшилася через бруд, лід і сніг у цьому районі.

13 грудня російські та українські джерела стверджували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів росіяни кілька разів намагалися проникнути в населений пункт. Машовець зазначив, що російські війська просунулося лише на 800 метрів і були далекі від захоплення Роботиного.

Українські війська продовжували утримувати позиції в Херсонській області на лівому березі Дніпра попри погані погодні умови. Російські блогери стверджували, що тривають бої поблизу Кринок.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт наступ контрнаступ

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