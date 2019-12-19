На Одещини жінки вбили своїх дітей



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Покарання за жорстокі злочини - двоє матерів проведуть за гратами 2 роки за вбивство своїх немовлят

За участі прокурорів ювенального відділу обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок районного суду. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Таким чином апеляційна інстанція підтвердила законність рішення, яким жінку визнано винною у вбивстві своєї новонародженої дитини та засуджено до 2 років ув’язнення.

Так, прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканки Великомихайлівського району, підозрюваної у вбивстві свого новонародженого сина.

З’ясовано, що у серпні 2017 року у занедбаному будинку без медичної допомоги жінка народила хлопчика, якого поклала у полімерний пакет та сховала в дивані. Унаслідок цього дитина померла від асфіксії.

Крім цього, прокурори Котовської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканки Балтського району, підозрюваної у скоєнні аналогічного злочину (ст. 117 КК України).

Під час слідства встановлено, що у травні цього року засуджена одразу після пологів викинула немовля у вигрібну яму, де дитина померла від асфіксії.

Жінку засуджено до 2 років позбавлення волі.

Слід зазначити, що обидві жінки на медичний облік через вагітність у жіночу консультацію не ставали, медичний огляд не проходили.