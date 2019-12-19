  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещини жінки вбили своїх дітей

    • Розсилка
    На Одещини жінки вбили своїх дітей

    Покарання за жорстокі злочини - двоє матерів проведуть за гратами 2 роки за вбивство своїх немовлят

    За участі прокурорів ювенального відділу обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок районного суду. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Таким чином апеляційна інстанція підтвердила законність рішення, яким жінку визнано винною у вбивстві своєї новонародженої дитини та засуджено до 2 років ув’язнення.

    Так, прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканки Великомихайлівського району, підозрюваної у вбивстві свого новонародженого сина.

    З’ясовано, що у серпні 2017 року у занедбаному будинку без медичної допомоги жінка народила хлопчика, якого поклала у полімерний пакет та сховала в дивані. Унаслідок цього дитина померла від асфіксії.

    Крім цього, прокурори Котовської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканки Балтського району, підозрюваної у скоєнні аналогічного злочину (ст. 117 КК України).

    Під час слідства встановлено, що у травні цього року засуджена одразу після пологів викинула немовля у вигрібну яму, де дитина померла від асфіксії.

    Жінку засуджено до 2 років позбавлення волі.

    Слід зазначити, що обидві жінки на медичний облік через вагітність у жіночу консультацію не ставали, медичний огляд не проходили.

    вбивство Одещина розслідування жінка немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ