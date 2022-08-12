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Замість моря суттєві знижки. Скільки коштують готелі в Одесі (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Замість моря суттєві знижки. Скільки коштують готелі в Одесі (фото)
Кількість відпочивальників в Одесі суттєво менша, ніж минулого літа
фото з відкритих джерел

Війна боляче вдарила по готельному бізнесу в Одесі

Через війну одеські готелі цього літа залишилися без відпочивальників. Щоб хоч якось заманити туристів до міста, готелі роблять величезні знижки. Більшість одеських готелів були вимушені змінити цінову політику. Подекуди ціни на готельні номери стали удвічі нижчими, ніж були минулого року.

Так, ціни на готельні номери в Одесі станом на сьогодні стартують від 500 грн. Ідеться про стандартний двомісний номер. Водночас деякі готелі у цій ціновій категорії пропонують невеличкі кімнати, в яких іноді навіть немає вікон.

Замість моря суттєві знижки. Скільки коштують готелі в Одесі (фото) фото 1
Замість моря суттєві знижки. Скільки коштують готелі в Одесі (фото) фото 2

Вартість проживання у п’ятизіркових готелях Одеси стартує від 1300 грн. Ця ціна є значно нижчою від минулорічної (торік були від 2500). Також готелі дають суттєві знижки на проживання у номерах класу «Люкс». Ціни на такі номери стартують від 2,5 тис. грн (торік були від 3 тис.). 

Замість моря суттєві знижки. Скільки коштують готелі в Одесі (фото) фото 3

Водночас готелі із басейнами не так суттєво знизили ціни. Так, наприклад, стандартний номер у п'ятизірковому готелі із басейном у серпні можна зняти за 1600 гривень.  А ось люкс коштуватиме вже 3 тис. 

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Оскільки пляжі заміновані, готелі наповнюють морською водою басейни для своїх постояльців. Також готелі намагаються привабити до себе туристів, рекламуючи свої добре обладнані укриття.

Як відомо, Одеська обласна військова адміністрація та мерія Одеси вирішила цьогоріч не відкривати морські пляжі. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко пояснив причину такого рішення тим, що існує мінна небезпека ворожого ракетного удару по скупченнях людей.

«Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди (цьогоріч – «Главком») гинуть від ворожих мін, як викидає на узбережжя. Головне наше завдання – збереження життя і здоров’я жителів області. Тому з Одеською міською радою прийняли рішення не відкривати пляжів», – зазначив Марченко.

Очільник ОВА закликав з розумінням поставитись до цієї вимоги.

Нагадаємо, раніше на одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз. Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився. Ще один відпочивальник загинув на пляжі в Грибівці у Одеській області від вибуху міни в морській воді.

Раніше повідомлялося, що купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території

Додамо, що раніше румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Теги: Одеса війна пляжі

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