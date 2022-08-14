В Одесі засуджено інженера, який збирав секретну інформацію про ЗСУ

Обвинувачений під час розгляду у суді свою винуватість визнав повністю

В Одесі засуджено російського інженера, який збирав секретну інформацію про ЗСУ. Про це йдеться у вироку Приморського районного суду Одеси.

Фігурант – уродженець Москви, громадянин Російської Федерації, працює провідним інженером у Національному дослідницькому ядерному університеті МІФІ (Москва). Має на утриманні малолітню дитину та дитину-інваліда 2000 р. н. (діагноз – ДПЦ).

Встановлено, що злочинець у період з 24 лютого до 6 червня збирав інформацію про розташування ЗСУ та інших військових формувань в Одесі.

Зазначається, що даної інформації не було у відкритому доступі та вона не поширювалась Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України тощо. Секретну інформацію він розміщував у хмарному сховищі, доступ до якого мали невстановлені особи, які знаходяться на території РФ. Пізніше злочинець, який проживав в Одесі, був затриманий.

Діяння обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) КК України.

Відповідно до ст. 472 КПК України між прокурором Одеської обласної прокуратури та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений під час розгляду у суді свою винуватість визнав повністю. Він визнан винуватим, йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

До набрання вироком законної сили застосований до обвинуваченого запобіжний захід у виді тримання під вартою - залишається без змін.