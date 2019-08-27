НАБУ завело ще одну справу на ексначальника поліції Одещини



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Дмитро Головін у суді

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним за 2017 рік.

Про це 27 серпня повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в НАБУ.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Раніше за результатами перевірки декларації Головіна за 2017 рік Нацагентство щодо запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (484 тисяч гривень)

Встановлено, що Головін не задекларував свої автомобіль та квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свої доходи і доходи дружини.

Як повідомлялось, Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.