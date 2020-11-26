«Наш край» звернувся до Зеленського щодо фальсифікації виборів до Одеської облради

«Наш край» звинувачує обласну виборчу комісію в підтасовуванні результатів виборів

Партія «Наш край» звернулася до президента Володимира Зеленського, як до гаранта дотримання Конституції, з вимогою звернути увагу на те, що відбувається в територіальних виборчих комісіях, зокрема в Одеській обласній ТВК. Як заявила на прес-конференції в прес-центрі «Одеса-Медіа» голова обласної організації партії Марія Попова, причиною звернення стала фальсифікація підсумків виборів, які відбулися 25 жовтня.

«Наш край» звинувачує обласну виборчу комісію в підтасовуванні результатів виборів. Після підбиття їх підсумків виявилося, що голоси, віддані за дану політичну силу, безслідно зникли.

«Шановний Володимире Олександровичу, «Наш край» і 30 тисяч виборців просять звернути пильну увагу на ситуацію. Вона кричуща. Ваші однопартійці творять речі, які дискредитують вашу партію і вас особисто. Дуже просимо звернути увагу на це і повернути ситуацію в правове русло», – йдеться у зверненні.

Як розповіла політик, за підсумками виборів партія подолала п'ятивідсотковий бар'єр до Одеської обласної ради і отримала 5,16% голосів. За підсумками голосування «Наш край» був в числі восьми партій що пройшли в обласну раду і на сьомому місці за кількістю набраних голосів. Однак при оголошенні результатів якимось чином виявилося, що у партії вже 4,98% і до облради вона не потрапляє.

Безслідне зникнення заповітних голосів з підсумкового протоколу в обласній ТВК пояснили «витівками» комп'ютерного вірусу. Чому він знищив саме голоси на підтримку «Нашого краю» ніхто пояснити не зміг. Втім, раптове зростання цифр інших політичних партій не залишили сумнівів: голоси не пропали, їх поділили між іншими суб'єктами виборчого процесу.

«Наші голоси по-братськи поділили між собою наступні політичні сили – ОПЗЖ, «Слуга Народу», «За майбутнє», «Батьківщина» і партія Шарія», – впевнена Марія Попова.

Адвокат партії у даній справі Олександр Лещенко розповів подробиці історії. За його словами, фальсифікація проходила в обласному виборчкомі.

«Фальсифікації відбувалися саме на стадії передачі документів в обласний виборчком, який використовував недостовірні дані і ми маємо тому численні підтвердження», – говорить адвокат і наводить дані комісій, коли 20 голосів за «Наш край» перетворювалися в 12.

Партія подає вже третій позов у даній справі, два попередніх судді відхилили, причому цікавим способом. Суд зажадав надати протоколи. «Наш край» передав копії, однак вони не підійшли. Оригінали були витребувані у обласній виборчій комісії, однак вона запити проігнорувала обидва рази. Після цього судді просто відмовляли партії в задоволенні позову.

Голова Одеської обласної організації партії «Наш край» Марія Попова відзначила, що крім звернення до президента партія має намір продовжувати судитися за права своїх виборців і при необхідності дійде і до європейських інстанцій.

«Якщо апеляція нам відмовить, ми будемо йти до кінця, і відстоїмо голоси наших виборців. Підемо навіть в європейські структури, якщо ми не зможемо добитися справедливості в Україні», – заявила Марія Попова.