В Одесі учасникам АТО пропонують пройти адаптацію до мирних умов життя
Військовослужбовцям та членам їх сімей надають можливість профадаптації
В Одесі з метою адаптації до мирних умов життя учасників антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) проводиться їх професійне навчання.
Професійна адаптація - один з видів соціального захисту, що сприяє підвищенню кваліфікації, професійного рівня, соціалізації і успішному працевлаштуванню.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради виступає виконавцем Міського плану заходів щодо профадаптаціі даної цільової групи, а також є інформаційним партнером аналогічних грантових програм.
Одна з них - міжнародний соціальний проєкт «Норвегія - Україна. Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».
Його мета:
- професійна перепідготовка по курсу «Менеджмент малого бізнесу» (500 годин);
- соціальна адаптація;
- психологічна адаптація;
- правова адаптація.
Навчання здійснюється безкоштовно.
Набір групи - грудень, серпень.
Після закінчення курсу випускники отримують міжнародний сертифікат, диплом Університету «NORD» (Норвегія) і свідоцтво Міністерства освіти і науки України.
В Одесі партнером даного проєкту є Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.
Детальнішу інформацію про умови навчання в рамках проєкту можна отримати за посиланням на сайті: https://pdpu.edu.ua/pro-proiekt-ukr-nord.