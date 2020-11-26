В Одесі учасникам АТО пропонують пройти адаптацію до мирних умов життя

Військовослужбовцям та членам їх сімей надають можливість профадаптації

В Одесі з метою адаптації до мирних умов життя учасників антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) проводиться їх професійне навчання.

Професійна адаптація - один з видів соціального захисту, що сприяє підвищенню кваліфікації, професійного рівня, соціалізації і успішному працевлаштуванню.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради виступає виконавцем Міського плану заходів щодо профадаптаціі даної цільової групи, а також є інформаційним партнером аналогічних грантових програм.

Одна з них - міжнародний соціальний проєкт «Норвегія - Україна. Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».

Його мета:

професійна перепідготовка по курсу «Менеджмент малого бізнесу» (500 годин);

соціальна адаптація;

психологічна адаптація;

правова адаптація.

Навчання здійснюється безкоштовно.

Набір групи - грудень, серпень.

Після закінчення курсу випускники отримують міжнародний сертифікат, диплом Університету «NORD» (Норвегія) і свідоцтво Міністерства освіти і науки України.

В Одесі партнером даного проєкту є Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.

Детальнішу інформацію про умови навчання в рамках проєкту можна отримати за посиланням на сайті: https://pdpu.edu.ua/pro-proiekt-ukr-nord.