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    В Одесі учасникам АТО пропонують пройти адаптацію до мирних умов життя

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    В Одесі учасникам АТО пропонують пройти адаптацію до мирних умов життя

    Військовослужбовцям та членам їх сімей надають можливість профадаптації

    В Одесі з метою адаптації до мирних умов життя учасників антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) проводиться їх професійне навчання.

    Професійна адаптація - один з видів соціального захисту, що сприяє підвищенню кваліфікації, професійного рівня, соціалізації і успішному працевлаштуванню.

    Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради виступає виконавцем Міського плану заходів щодо профадаптаціі даної цільової групи, а також є інформаційним партнером аналогічних грантових програм. 

    Одна з них - міжнародний соціальний проєкт «Норвегія - Україна. Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні».
    Його мета:

    • професійна перепідготовка по курсу «Менеджмент малого бізнесу» (500 годин);
    • соціальна адаптація;
    • психологічна адаптація;
    • правова адаптація.

    Навчання здійснюється безкоштовно.

    Набір групи - грудень, серпень.

    Після закінчення курсу випускники отримують міжнародний сертифікат, диплом Університету «NORD» (Норвегія) і свідоцтво Міністерства освіти і науки України.

    В Одесі партнером даного проєкту є Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського.

    Детальнішу інформацію про умови навчання в рамках проєкту можна отримати за посиланням на сайті: https://pdpu.edu.ua/pro-proiekt-ukr-nord

    Теги: АТО Одеса Україна
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