Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів



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В ГПУ пообіцяли діяти жорстко та безапеляційно

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження щодо нелегальних гральних закладів, що були виявлені правоохоронцями 20 грудня. Про це повідомляє пресслужба ГПУ в Facebook.

Як повідомляється, за кожним епізодом щодо виявлення нелегальних закладів було відкрито кримінальні провадження та розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що правоохороні органи ухвалили рішення про створення спільних робочих груп для боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні, а також для забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі.

Крім того, в Генпрокуратурі підняли питання причетності правоохоронців до діяльності нелегальних гральних закладів. В ГПУ пообіцяли діяти жорстко та безапеляційно.

«Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною», – зазначили в ГПУ.

Нагадаємо, у Києві та області поліція закрила три десятки гральних закладів.