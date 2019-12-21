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    Події в Україні

    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів

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    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів

    В ГПУ пообіцяли діяти жорстко та безапеляційно

    Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження щодо нелегальних гральних закладів, що були виявлені правоохоронцями 20 грудня. Про це повідомляє пресслужба ГПУ в Facebook.

    Як повідомляється, за кожним епізодом щодо виявлення нелегальних закладів було відкрито кримінальні провадження та розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

    Зазначається, що правоохороні органи ухвалили рішення про створення спільних робочих груп для боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні, а також для забезпечення системної роботи та координації діяльності на цьому напрямі.

    Крім того, в Генпрокуратурі підняли питання причетності правоохоронців до діяльності нелегальних гральних закладів. В ГПУ пообіцяли діяти жорстко та безапеляційно.

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    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів
    Генпрокуратура відкрила провадження щодо нелегальних гральних закладів

    «Наразі в країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти гральному бізнесу, його очолюють. Це неприпустимо і роль прокуратури на цьому напрямі буде жорсткою та безапеляційною», – зазначили в ГПУ.

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    Нагадаємо, у Києві та області поліція закрила три десятки гральних закладів.

    кримінал Генпрокуратура розслідування поліція
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