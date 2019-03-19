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    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію

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    <div class="post-item__photo-author">Масштабна пожежа в Одеській області сталася 19 березня&nbsp;</div> - Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Масштабна пожежа в Одеській області сталася 19 березня 
    Фото: od.dsns.gov.ua

    У Вілківському лісництві горить очерет

    В Одеській області з літака гасять масштабну пожежу у Вілківському лісництві, повідомляє прес-служба ДСНС області.

    Інформація про пожежу в Кілійському районі надійшла на 101 об 11:34 у вівторок, 19 березня. Площа пожежі, станом на 14:00, становить 20 га очерету і 8 га трав'яного настилу.

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    «Загрози населеним пунктам немає. До гасіння пожежі залучено 22 людини і 7 одиниць техніки», - прокоментували у відомстві. З повітря гасити пожежу допомагає літак ДСНС.

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    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію
    Під Одесою горить ліс: для приборкання вогню задіяли авіацію

    Також зазначимо, що в Одеській області сталася масштабна пожежа в заповіднику.

    2298891.

    У результаті постраждало декілька сотень гектарів заповідної території в плавнях Дністровського лиману.

    Напередодні чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави у селі Заволока Сторожинецького району

    Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів. 

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