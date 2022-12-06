Немає тепла та води. Наслідки російських атак по Одесі

В Одесі через знеструмлення немає тепла та води

У місті є Пункти Незламності, де можна зігрітись та підзарядити гаджети

Внаслідок російських атак по об'єктах критичної інфраструктури та відсутності електроенергії в Одесі було призупинене тепло- та водопостачання. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає Telegram-каналом «Одеса. Офіційно».

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За його словами, якщо ситуація не покращиться найближчим часом, підвіз води в усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами.

«Ворог в черговий раз здійснив удар по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелень КП «Теплопостачання міста Одеса». Роботу електротранспорту зупинено. В місті також відсутня вода», – сказав він.

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Мер зазначив, що наразі в Одесі працює оперативний штаб. Всі працівники ДТЕК, Інфоксводоканалу та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі.

Труханов нагадав, що в місті є Пункти Незламності, де можна зігрітись та підзарядити гаджети. За його словами, ситуація важка, але контрольована.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

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Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.