Одещина: ракети влучили в цивільні будинки, є постраждалі

Внаслідок удару по енергосистемі в Одеському районі відсутнє електропостачання

В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Марченко.

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«Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей», – йдеться в повідомленні.

Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.

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Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.