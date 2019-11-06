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    Думки вголос

    Російський пропагандист запропонував завалити Одесу трупами

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Активіст демонтує меморіальну дошку в Одесі - Російський пропагандист запропонував завалити Одесу трупами
    Активіст демонтує меморіальну дошку в Одесі

    Дивує, що деякі громадяни України продовжують симпатизувати росіянам, які мріють про море крові на вулицях українських міст

    Мовою оригіналу

    В Одессе на днях в рамках декоммунизации демонтировали памятную доску маршалу Жукову. Сами одесситы восприняли эту историю спокойно. Не было ни скандалов, ни массовых протестов. Но зато обычная в таких случаях истерика приключилась у «братского народа». Причём, на этот раз всю ненависть россияне обрушили не на «бандеровцев», а на самих одесситов, за то, что те не протестовали и не защищали доску Жукову, а молча согласились с ее демонтажем и «предали великое прошлое».

    Самый шедевральный текст выдал пропагандист сайта News Front Сергей Веселовский, который упрекнул жителей Одессы в том, что они не пожелали «закидать врага (то есть, украинцев) десятками тысяч трупов».

    В этой истории меня удивляет не кровожадность людоеда-пропагандиста. К такому я за 5 лет уже привык. Удивляет меня другое. А именно — симпатии многих наших сограждан (в том числе и одесситов) к такой России и таким россиянам. Как можно испытывать симпатию к людям, которые жаждут, чтобы ТВОЙ город был завален десятками тысяч трупов, среди которых обязательно будут не только трупы условных врагов, но и единомышленников? Кем нужно быть, чтобы желать своему же городу такой судьбы?

    Это, конечно, за гранью моего понимания

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда Одеса Одещина
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