Майже півтисячі одиниць зброї добровільно здали поліції жителі Одещини

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Місячник добровільної здачі зброї тривав протягом жовтня

Жителі Одеської області мали можливість здати до правоохоронних органів зброю та вибухівку, уникнувши відповідальності за її незаконне зберігання.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області.

Громадяни добровільно здали майже півтисячі одиниць зброї, серед якої – 306 мисливських рушниць, 40 одиниць нарізної зброї , 18 – холодної тощо.

В поліції зазначили, що відповідно до ч. 3 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, кожен, хто має не зареєстровану належним чином зброю, може здати її у підрозділ поліції та уникнути відповідальності за її зберігання, а також зареєструвати її на своє ім’я на законних підставах.