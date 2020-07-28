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    Обстріл автівки активіста на Одещині: поліція встановила нападників

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    Поліція встановила особи нападників на авто активістів на Одещині - Обстріл автівки активіста на Одещині: поліція встановила нападників
    Поліція встановила особи нападників на авто активістів на Одещині

    За даними поліції, ймовірні нападники — жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.

    На Одещині правоохоронці встановили особи зловмисників, які обстріляли автомобіль з активістами.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області

    За даними поліції, ймовірні нападники — жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.

    Повідомляється, що поліцейську операцію «Перехоплення» завершено. Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.

    В автомобілі, який був обстріляний, разом з Ганулом перебував активіст Ігор Бею.

    У місті Южний, неподалік якого обстріляли автомобіль активістів, останні брали участь в акції проти незаконних будов на узбережжі Чорного моря.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 

    В рамках розпочатого за фактом хуліганства кримінального провадження вирішується питання про їх затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

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