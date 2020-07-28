Обстріл автівки активіста на Одещині: поліція встановила нападників
За даними поліції, ймовірні нападники — жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.
На Одещині правоохоронці встановили особи зловмисників, які обстріляли автомобіль з активістами.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області
За даними поліції, ймовірні нападники — жителі міста Южне віком від 25 років до 31 року.
Повідомляється, що поліцейську операцію «Перехоплення» завершено. Зараз проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії.
В автомобілі, який був обстріляний, разом з Ганулом перебував активіст Ігор Бею.
У місті Южний, неподалік якого обстріляли автомобіль активістів, останні брали участь в акції проти незаконних будов на узбережжі Чорного моря.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В рамках розпочатого за фактом хуліганства кримінального провадження вирішується питання про їх затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.