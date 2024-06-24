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Обстріл Одеси: Повітряні сили повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Одеси: Повітряні сили повідомили деталі
Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі
фото: пресслужба поліції

Одна із ракет не досягла своєї цілі

Сьогодні, 24 червня, Сили протиповітряної оборони знищили російську ракету на Півдні. Про це повідомило командування Повітряних сил.

«Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі», – йдеться в повідомленні.

Вранці росіяни обстріляли Херсонщину КАБами. 

Також протягом 23 червня на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник Zala. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.

Також стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Одесі зросла до трьох. Травмувались 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років

Теги: Одеса Повітряні сили ЗСУ

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