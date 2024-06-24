Ворог атакував Одесу, зафіксовано влучання

Одеса зазнала ворожого удару по цивільній інфраструктурі міста

Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалі, які потребують медичної допомоги. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.



Одеса зазнала ворожого удару по цивільній інфраструктурі міста.

«Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі», – написав Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку із активністю тактичної авіації у Чорному морі.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.