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Ворог атакував Одесу, зафіксовано влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворог атакував Одесу, зафіксовано влучання
фото: Соцмережі

 Одеса зазнала ворожого удару по цивільній інфраструктурі міста

Унаслідок ранкової атаки російських загарбників на Одесу є влучання по цивільній інфраструктурі, пожежі та постраждалі, які потребують медичної допомоги. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
 
 Одеса зазнала ворожого удару по цивільній інфраструктурі міста.

«Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі», – написав Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку із активністю тактичної авіації у Чорному морі.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

Теги: Одеса вибух

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