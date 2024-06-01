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У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 00:34 на Вінниччині оголосили повітряну тривогу

У ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Про це о 02:17 повідомили кореспонденти Суспільного.

Карта повітряних тривог станом на зараз:

У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи фото 1

Повітряні сили ЗСУ напередодні попереджали про БпЛА в південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Київській області повітряна тривога тривала одну годину 26 хвилин. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через БпЛА. Київська ОВА повідомляла, що в області працювали системи ППО.

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Теги: вибух тривога окупанти безпілотник росія війна Україна Повітряні сили ЗСУ Вінниця

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