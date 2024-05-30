Повітряні сили повідомили, чому вдалося збити лише 60% ракет окупантів

Причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів

Цієї ночі Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. Натомість силам ППО вдалося збити лише сім російських ракет через брак ресурсів. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, також мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили сім з одинадцяти ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей», – зазначив речник.

За словами Євлаша, причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів.

«Основне питання – це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети», – пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням восьми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

До слова, триває 827-й день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.