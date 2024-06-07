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8 червня на Одещині оголошено штормове попередження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
В Одеській області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ
фото з відкритих джерел

На Одещині буде значний град та гроза

Вдень 8 червня на Одещині оголошено штормове попередження, очікується гроза зі шквалами 15-20 м/с. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

На Одещині буде мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень місцями значний град та гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°. На автошляхах області видимість добра.

В Одесі буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 26-28°. Температура морської води 22-23°.

Нагадаємо, що у Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині почали гніздуватися рожеві фламінго. Співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв повідомив, що під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго. 

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Теги: погода прогноз погоди Одеса Одещина гроза Україна

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