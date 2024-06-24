Удар РФ по Одесі: серед травмованих 19-річний хлопець (фото)

Екіпаж патрульної поліції обмежує дорожній рух у місці влучання

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Одесі зросла до трьох. Травмувались 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу», – написав Кіпер.

За його словами, ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.

Екіпажі патрульної поліції тим часом регулюють дорожній рух й забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту на місце влучання.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, близько о 8 ранку в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ППО) заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку, втім пізніше заявили про дві ракети, які рухались в напрямку Одеси та Одеського району.