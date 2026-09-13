Удар по Одещині, у Росії атаковано два НПЗ: головне за ніч 13 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 вересня 2026 року

У Росії у Нижньокамську та Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ, РФ атакувала Одесу та область: пошкоджено багатоповерхвіку, «Нову пошту».

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 вересня.

У Нижньокамську атаковано НПЗ

У Нижньокамську видно дим фото: соціальні мережі

Зранку 13 вересня було атаковано нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ.

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних вузлів Росії, куди входить НПЗ «Танеко». Цей об'єкт є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ і регулярно стає ціллю для українських далекобійних БпЛА.

У Слов'янську-на-Кубані атаковано НПЗ

Слов'янськ-на-Кубані зазнав атаки БпЛА та ракет фото з відкритих джерел

Вночі 13 вересня у російському Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю пролунали вибухи.

За попередніми даними, під ударом опинилися теплоелектростанція та Слов'янський нафтопереробний завод, на території якого внаслідок влучань спалахнула пожежа.

Слов'янський НПЗ є одним із найбільших незалежних нафтопереробних підприємств Росії та найближчим до окупованого Криму.

Росія атакувала Одесу

З пошкодженого будинку йде дим фото: соціальні мережі

У ніч на 13 вересня російські терористи атакували Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено багатоповерховий будинок. У мережі пишуть про приліт у ЖК «Мангеттен».

На Одещині атаковано «Нову пошту»

Пошкоджене відділення «Нової пошти» фото: Одеська ОВА

У ніч на 13 вересня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Кіпера, внаслідок ворожого удару реактивним БпЛА пошкоджено відділення логістичної компанії («Нової пошти» – «Главком»). Постраждали дві людини.

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