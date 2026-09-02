Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин

Енергетики вже відновили електропостачання для 177 тис. осель

Вночі 2 вересня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних об'єктах енергетики Одеської області. Через атаку без електропостачання тимчасово залишилися понад 350 тис. родин Одеського району, зокрема частина Одеси.

Про це повідомили в ДТЕК «Одеські електромережі», передає «Главком».

Унаслідок удару виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. В Одесі тимчасово не курсували трамваї та тролейбуси. Згодом рух електротранспорту частково відновили за скороченими маршрутами.

Щойно безпекова ситуація дозволила розпочати роботи, енергетики взялися за відновлення електропостачання. Наразі живлення повернули до 177 тис. осель. Фахівці продовжують працювати, щоб якнайшвидше підключити решту споживачів.

Ворожий удар також пошкодила виробничий майданчик ДТЕК «Одеські електромережі». Зокрема, постраждали транспорт та офісне приміщення компанії.

Російська атака вночі також пошкодила цивільну інфраструктуру Одеси. За даними міської влади, у 24-поверховому житловому будинку були зруйновані квартири на кількох поверхах, а в сусідніх будинках вибило вікна. Загалом у Київському районі міста пошкоджено 13 житлових будинків.

Також пошкоджені два ліцеї, офісні та складські приміщення, автомобілі місцевих жителів. Через пошкодження навчальних закладів заняття в них тимчасово перевели у дистанційний формат.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них дитина. П'ятеро постраждалих були за однією з адрес, де пошкоджено житловий будинок, ще троє – внаслідок вибухів біля інших об'єктів.

У ДСНС повідомили, що в Одесі також виникли пожежі. Зокрема, горіли офісні приміщення в бізнес-центрі, а автозаправну станцію було повністю зруйновано. Рятувальники ліквідували займання.

Через перебої з водопостачанням у Пересипському районі міста організували підвезення технічної води.

Наслідки атаки продовжують ліквідовувати комунальні служби та енергетики. Працівники допомагають мешканцям пошкоджених будинків закривати вибиті вікна та відновлювати інфраструктуру.

Російський удар припав на День міста Одеси. Попри атаку, аварійні та відновлювальні роботи в місті тривають.