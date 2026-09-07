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Київ створює запаси їжі та води на випадок тривалих блекаутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ створює запаси їжі та води на випадок тривалих блекаутів
Підготовка здійснюється в межах роботи Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Столична влада планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів для реагування на надзвичайні ситуації

У столиці створюють резерви продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Першочергово місто надаватиме допомогу малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського, у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років у місті вже сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів.

Сформовані резерви використовуватимуть: 

  • у пунктах незламності – під час тривалих відключень електроенергії;
  • для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;
  • для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

За підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тис. людей. Крім того, Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів для реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка здійснюється в межах роботи Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року як єдиний координаційний центр між підрозділами КМДА, райдержадміністраціями, комунальниками та благодійниками.

«Продовольча безпека столиці – це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста. Завдяки спільній роботі з бізнесом та благодійниками місто може оперативно реагувати на надзвичайні ситуації», – наголосив Куявський, додавши, що ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою.

У КМДА також нагадали, що важливою складовою підтримки стабільної продовольчої ситуації є щотижневі сільськогосподарські ярмарки. Інформацію про дати й адреси їх проведення оприлюднюють на Офіційному порталі Києва.

«Главком» писав, що заступниця голови КМДА Марина Хонда радить киянам, які мають таку можливість, заздалегідь підготувати план дій на зиму та розглянути виїзд за місто чи до родичів в інші регіони. За словами чиновниці, підготовка до складного опалювального сезону – це спільна відповідальність влади та самих містян, адже місто з чотиримільйонним населенням не зможе централізовано забезпечити альтернативним житлом кожного.

Також у Києві шукають і перевіряють списки людей, яким може знадобитися допомога чи виїзд із міста у разі тривалих відключень світла й тепла. За словами заступниці Кличка, виїхати з Києва, якщо стане зовсім скрутно, зараз готові трохи більше як 1 200 самотніх літніх людей і приблизно 400 дітей з інвалідністю. Але це не остаточні цифри.

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Теги: Київ місцева влада продукти обстріл

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