Рух Південним мостом буде частково обмежено до 25 вересня (схема)

У комунальному підприємстві просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 22 до 25 вересня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комуналье підприємство «Київавтошляхміст».

Із 14:00 22 вересня до 7:00 25 вересня фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді у сторону Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Ремонтні роботи виконуватимуть у другій смузі руху. На час ремонту рух транспорту організують крайньою лівою смугою.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху Південним мостом інфографіка: «Київавтошляхміст»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.