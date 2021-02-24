  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одещина лідер із захворюваності на туберкульоз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Тернопільській області зафіксували найбільше зниження захворюваності на туберкульоз - Одещина лідер із захворюваності на туберкульоз
    В Тернопільській області зафіксували найбільше зниження захворюваності на туберкульоз
    фото: з відкритих джерел

    За рік тут зафіксували 2171 випадок

    У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включаючи рецидиви. Перше місце зайняла Одеська область – за рік зафіксували 2171 випадок.

    Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

    Також високий рівень захворюваності спостерігається в Дніпропетровській (2005), Львівській (1 098) та Донецькій (1065) областях.

    У той же час, в Тернопільській області зафіксували найбільше зниження захворюваності – на 48,9%. Також помітне зниження в Чернівецькій (43,8%), Івано-Франківській (41,9%), Вінницькій (39,4%) областях і в Києві (37,8%).

    Нагадаємо, вчені з різних куточків світу вже б’ють на сполох: згодом можна чекати на ще одну пандемію, яка забере значно більше життів. Про те, яка саме небезпека нависла над людством, у своїй колонці у The Guardian пише Лаура Спінні – науковий журналіст та автор кількох документальних видань. Її найновіша книга – «Блідий вершник: іспанський грип 1918 року та як він змінив світ».

    Теги: Одещина хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies