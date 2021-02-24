Одещина лідер із захворюваності на туберкульоз

За рік тут зафіксували 2171 випадок

У 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включаючи рецидиви. Перше місце зайняла Одеська область – за рік зафіксували 2171 випадок.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Також високий рівень захворюваності спостерігається в Дніпропетровській (2005), Львівській (1 098) та Донецькій (1065) областях.

У той же час, в Тернопільській області зафіксували найбільше зниження захворюваності – на 48,9%. Також помітне зниження в Чернівецькій (43,8%), Івано-Франківській (41,9%), Вінницькій (39,4%) областях і в Києві (37,8%).

Нагадаємо, вчені з різних куточків світу вже б’ють на сполох: згодом можна чекати на ще одну пандемію, яка забере значно більше життів. Про те, яка саме небезпека нависла над людством, у своїй колонці у The Guardian пише Лаура Спінні – науковий журналіст та автор кількох документальних видань. Її найновіша книга – «Блідий вершник: іспанський грип 1918 року та як він змінив світ».