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    Коронавірус на Одещині: понад 200 хворих та 10 померлих

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    Життя 1414 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування - Коронавірус на Одещині: понад 200 хворих та 10 померлих
    Життя 1414 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування
    фото: з відкритих джерел

    Побороти недугу вдалось 78284 людям

    За даними Одеського лабораторного центру, у 215 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу, 23 лютого

    Про це повідомляє МОЗ України.

    Всього від початку пандемії в області захворіли 84898 людини. У 215 пацієнтів захворювання підтвердили лише за минулий день. Життя 1414 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. За останню добу в регіоні зафіксували 10 летальних випадків. Побороти недугу вдалось 78284 людям, з яких 89 вилікувались минулого дня. Все ще хворіють 5200 жителів регіону.

    Нагадаємо, відсьогодні, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину. Залежно від епідемічної ситуації на території країни в цілому або на території окремої адміністративно-територіальної одиниці встановлюватиметься «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    «Зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки.

    Теги: Одещина карантин коронавірус
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