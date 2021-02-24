Коронавірус на Одещині: понад 200 хворих та 10 померлих

Життя 1414 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування

Побороти недугу вдалось 78284 людям

За даними Одеського лабораторного центру, у 215 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу, 23 лютого

Про це повідомляє МОЗ України.

Всього від початку пандемії в області захворіли 84898 людини. У 215 пацієнтів захворювання підтвердили лише за минулий день. Життя 1414 мешканців Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. За останню добу в регіоні зафіксували 10 летальних випадків. Побороти недугу вдалось 78284 людям, з яких 89 вилікувались минулого дня. Все ще хворіють 5200 жителів регіону.

Нагадаємо, відсьогодні, 24 лютого, Україна повернулася до адаптивного карантину. Залежно від епідемічної ситуації на території країни в цілому або на території окремої адміністративно-територіальної одиниці встановлюватиметься «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

«Зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки.