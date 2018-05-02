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    Одесит здійснив насильство щодо працівника поліції

    23-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків
    Подія мала місце в Київському районі міста Одеси. Отримавши повідомлення про конфлікт між представниками забудовника та пайовиками, поліцейський прибув на місце події. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком». Там між вказаними групами осіб сталася сутичка, яку правоохоронець
    • Сьогодні, 13:52
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    23-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків

    Подія мала місце в Київському районі міста Одеси. Отримавши повідомлення про конфлікт між представниками забудовника та пайовиками, поліцейський прибув на місце події.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Там між вказаними групами осіб сталася сутичка, яку правоохоронець намагався припинити. У цей час один з учасників конфлікту завдав працівнику поліції удар в область грудної клітини та розпилив у його бік вміст газового балончика. Правоохоронця було госпіталізовано до міської лікарні.

    У ході слідства поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 27-річний місцевий житель.

    «Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, - розповідає заступник начальника Київського відділу поліції Дмитро Ломов. – Зловмисника заарештовано, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років».

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