Одеситам повідомили про розгляд нових правил розміщення зовнішньої реклами



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Управління реклами повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту щодо внесення змін до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 квітня 2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції».

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» управління реклами Одеської міської ради повідомляє про оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 квітня 2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції».

Проект рішення спрямований на: удосконалення розміщення зовнішньої реклами у центральній історичній частині міста Одеса, вирішення питання щодо зберігання на складах демонтованих рекламних конструкцій після спливу терміну зберігання в 1 рік та до яких розповсюджувачі реклами втратили економічний та/або маркетинговий інтерес, збільшення надходження коштів у бюджет міста від зовнішньої реклами, ефективне використання майна територіальної громади міста, їх технічним станом та своєчасним оновленням, покращення естетичного вигляду та благоустрою міста, а також вдосконалення Договору на тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова адреса: вул. Косовська, 2-Д, Управління реклами Одеської міської ради,65074, м. Одеса

Е-mail: dizain-reklamaogs@omr.gov.ua

Проект рішення

Аналіз регуляторного впливу

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