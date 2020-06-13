  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу

    • Розсилка
    Десятки одеситів, члени патріотичних організацій і не тільки зібралися, щоб віддячити воєначальнику за бездоганну службу - Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Десятки одеситів, члени патріотичних організацій і не тільки зібралися, щоб віддячити воєначальнику за бездоганну службу
    Фото Думская

    Адміралу вручили квіти і зв’язку кульок, які він випустив в небо в знак прощання

    Акція на підтримку адмірала Ігоря Воронченко, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Військово-морськими силами України, пройшла у п’ятницю, 12 червня 2020 року, поряд з будівлею штабу ВМСУ на розі Пироговської та Маріїнської вулиць в Одесі.

    Десятки одеситів – члени патріотичних організацій і не тільки – зібралися, щоб віддячити воєначальнику за бездоганну службу, повідомляє Думская.net.

    «До цього жоден командувач не вдостоювався таких почестей від одеситів. Багато говорили, що ця акція нагадала їм 2014 рік, коли патріоти з прапорами і гаслами приходили до штабу, щоб підтримати військових моряків», – зазначається у повідомленні.

    Адміралу вручили квіти і зв’язку кульок, які він випустив в небо в знак прощання.

    «Україна без моря не Україна. Ми разом з вами багато зробили, ми намалювали схему, визначили, якими мають бути Військово-морські сили, щоб адекватно реагувати на всі виклики ворога. Я вірю в ВМСУ і на новому місці буду завжди допомагати їм. Думаю, командування прийняло правильне рішення щодо призначення мене на іншу посаду. На новій посаді я більше зроблю, щоб наші ВМС набагато швидше знайшли морський потенціал. Ворог не спить», – заявив комфлоту. 

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу
    Фото Думская

    За словами Воронченка, він шкодує про те, що не встиг озброїти Військово-морські сили катерами з протикорабельними ракетами «Нептун».

    «Те, що я почав, буде продовжено і реалізовано, є потужності, є потенціал, його можна підняти на належний рівень. Є проекти ракетних катерів, в тому числі і як платформа для «Нептуна». Відвойовувати Азовське море можна тільки нарощуванням корабельного складу. Про це знає президент», – сказав воєначальник.

    Воронченко очолив українській військовий флот за президентства Петра Порошенка, у 2016 році.

    Воронченко став головним інспектором Міністерства оборони. Адмірал зазначив, що бачить своє нове місце роботи не «органом перевірки», а як можливість надавати допомогу.

    «Основна увага буде приділена офіцерському складу нашої армії. Офіцер – основа наших Збройних сил, і у нього повинна бути перспектива – він повинен знати, де буде служити наступні п’ять років», – сказав він.

    Адмірал подякував усьому особовому складу, нагадавши, що кістяк ВМСУ утворили ті 2740 моряків, які вийшли з Криму.

    Він також висловив сподівання на те, що новий командувач, контр-адмірал Олексій Неїжпапа продовжить курс на взаємодію з євроатлантичними партнерами України.

    Читайте також:
    МЗС попередило: найближчим часом Росія готує провокації в акваторії Азовського моря
    Одеса одесити ВМС флот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ