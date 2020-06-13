Одесити яскраво подякували адміралу Воронченку за службу



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Десятки одеситів, члени патріотичних організацій і не тільки зібралися, щоб віддячити воєначальнику за бездоганну службу Фото Думская

Адміралу вручили квіти і зв’язку кульок, які він випустив в небо в знак прощання

Акція на підтримку адмірала Ігоря Воронченко, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Військово-морськими силами України, пройшла у п’ятницю, 12 червня 2020 року, поряд з будівлею штабу ВМСУ на розі Пироговської та Маріїнської вулиць в Одесі.

Десятки одеситів – члени патріотичних організацій і не тільки – зібралися, щоб віддячити воєначальнику за бездоганну службу, повідомляє Думская.net.

«До цього жоден командувач не вдостоювався таких почестей від одеситів. Багато говорили, що ця акція нагадала їм 2014 рік, коли патріоти з прапорами і гаслами приходили до штабу, щоб підтримати військових моряків», – зазначається у повідомленні.

Адміралу вручили квіти і зв’язку кульок, які він випустив в небо в знак прощання.

«Україна без моря не Україна. Ми разом з вами багато зробили, ми намалювали схему, визначили, якими мають бути Військово-морські сили, щоб адекватно реагувати на всі виклики ворога. Я вірю в ВМСУ і на новому місці буду завжди допомагати їм. Думаю, командування прийняло правильне рішення щодо призначення мене на іншу посаду. На новій посаді я більше зроблю, щоб наші ВМС набагато швидше знайшли морський потенціал. Ворог не спить», – заявив комфлоту.

За словами Воронченка, він шкодує про те, що не встиг озброїти Військово-морські сили катерами з протикорабельними ракетами «Нептун».

«Те, що я почав, буде продовжено і реалізовано, є потужності, є потенціал, його можна підняти на належний рівень. Є проекти ракетних катерів, в тому числі і як платформа для «Нептуна». Відвойовувати Азовське море можна тільки нарощуванням корабельного складу. Про це знає президент», – сказав воєначальник.

Воронченко очолив українській військовий флот за президентства Петра Порошенка, у 2016 році.

Воронченко став головним інспектором Міністерства оборони. Адмірал зазначив, що бачить своє нове місце роботи не «органом перевірки», а як можливість надавати допомогу.

«Основна увага буде приділена офіцерському складу нашої армії. Офіцер – основа наших Збройних сил, і у нього повинна бути перспектива – він повинен знати, де буде служити наступні п’ять років», – сказав він.

Адмірал подякував усьому особовому складу, нагадавши, що кістяк ВМСУ утворили ті 2740 моряків, які вийшли з Криму.

Він також висловив сподівання на те, що новий командувач, контр-адмірал Олексій Неїжпапа продовжить курс на взаємодію з євроатлантичними партнерами України.

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