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    Обвал будинку в Одесі: людей під завалами немає (відео)

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    В Одесі обвалилася частина будинку - Обвал будинку в Одесі: людей під завалами немає (відео)
    В Одесі обвалилася частина будинку

    В районі Французького бульвару в Одесі обвалився житловий будинок

    В Одесі сьогодні обвалився чотириповерховий житловий будинок №10 на вул. Ясній (район Французького бульвару). Зокрема, обвалилася права частина фасаду. Пошкоджено п’ять квартир, евакуювали 25 осіб. Про це повідомляє «Думська».

    Під час обвалу постраждав чоловік, у нього рвана рана ноги. Рятувальники евакуювали з будівлі 25 осіб. У мерії зазначають, що в списку аварійних цього будинку не було.

    Станом на  8:57 розбирати завали рятувальники наразі не починали через запах газу. Місце пошкодження труби ще не знайшли. Зараз спиляли дерево перед фасадом.

    У ДСНС повідомили, що пошкоджено п'ять квартир. За попередньою інформацією, під завалами нікого немає. Зараз рятувальники чекають кран, щоб приступити до розбору завалів.

    Мешканка Людмила Фараджева, родичка потерпілого розповіла: «Чуємо, будинок тріщить, ледве встигли вискочити з сином з третього поверху. Батько вийшов з кімнати і через пил не побачив, що підлоги немає. Упав вниз. Травма стегна, обірвало нігті з пальців ноги. Він зараз у друзів, ввечері поїдемо на перев’язку».

    Будівля є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення під назвою «будинок Бєляєвої». Побудована у 1912 році за проектом архітектора Адольфа Мінкуса. Спочатку належала підприємцю Ернесту Вернетті. У 2005-2008 роках поруч побудували висотний житловий комплекс «Марсель».

    Нагадаємо, у ніч на 10 червня в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

     

    ДСНС Одеса рятувальники будинок
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