Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На щастя цього разу ніхто не постраждав

З фасаду будинку на Фонтанській дорозі, 17, падають величезні бетонні шматки. Про це повідомили одесити, які залишили відповідну скаргу в «Єдиному центрі звернення громадян».

За словами мешканців будинку таке відбувається не вперше, фасад багатоповерхівки покрився тріщинами і великі кругляки падають на тротуар.

«Наступне падіння шматків бетону може закінчитися прямим попаданням комусь із пішоходів в голову, що призведе до смерті потерпілого! Прошу допомогти у вирішенні цієї проблеми! Вона несе загрозу здоров'ю і життю мешканців нашого міста», - звернулися одесити.

Цю проблему до 16 квітня доручили вирішити КП ЖКС «Фонтанський».

Джерело: Пушкинская.net