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    Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)

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    Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)

    На щастя цього разу ніхто не постраждав

    З фасаду будинку на Фонтанській дорозі, 17, падають величезні бетонні шматки. Про це повідомили одесити, які залишили відповідну скаргу в «Єдиному центрі звернення громадян».

    За словами мешканців будинку таке відбувається не вперше, фасад багатоповерхівки покрився тріщинами і великі кругляки падають на тротуар.

    «Наступне падіння шматків бетону може закінчитися прямим попаданням комусь із пішоходів в голову, що призведе до смерті потерпілого! Прошу допомогти у вирішенні цієї проблеми! Вона несе загрозу здоров'ю і життю мешканців нашого міста», - звернулися одесити.

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    Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)
    Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)
    Одесити скаржаться, що з фасаду багатоповерхівки падають величезні бетонні шматки (фото)

    Цю проблему до 16 квітня доручили вирішити КП ЖКС «Фонтанський».

    Джерело: Пушкинская.net

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