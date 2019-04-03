У Мінрегіоні розказали, чи буде українцям автоматично нараховуватися пеня за борги з комуналки



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Нарахування пені з 1 травня 2019 року залежить від умов договору між мешканцями будинку і постачальниками комунальних послуг

Сьогодні пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги не нараховується

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пояснили, що автоматичного нарахування пені за борги з комуналки не буде.

Зазначається, що сьогодні пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги не повинна обов’язково нараховуватись автоматично.

«Введення в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачена пеня за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені з 1 травня 2019 року», - стверджують у міністерстві.

Зазначене пояснюється наступним.

Згідно з законом, надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. При цьому співвласники багатоквартирних будинків зобов’язані укласти договори з постачальниками комунальних послуг не пізніш, як протягом одного року з дня введення в дію цього закону, тобто, не пізніш як до 1 травня 2020 року.

У договорі між мешканцями будинків і постачальником комунальних послуг серед іншого має бути відповідальність сторін за порушення договору;

«У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином», - йдеться у законі.

Отже, враховуючи зазначене, нарахування пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги може здійснюватися після 1 травня 2019 року, проте все залежить від умов договорів між мешканцями конкретного будинку і постачальником комунальних послуг.

Варто зазначити, що при цьому пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг, але не раніше 01.05.2019.

До того Мінрегіон нагадує, що в Прикінцевих положеннях вищевказанного закону передбачено, що до 1 травня 2020 року співвласники багатоквартирних будинків зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги. А виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг.