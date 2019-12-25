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    Тільки листівка: Трамп зізнався, що в нього немає подарунка для дружини на Різдво

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    <span>Дональд Трамп поки що не підготував дружині Меланії різдвяний подарунок</span> - Тільки листівка: Трамп зізнався, що в нього немає подарунка для дружини на Різдво
    Дональд Трамп поки що не підготував дружині Меланії різдвяний подарунок

    «Я ще працюю над різдвяним подарунком», - сказав президент США

    Президент США Дональд Трамп зізнався, що поки що він приготував тільки красиву листівку на Різдво для своєї дружини Меланії.

    Про це глава Білого дому розповів у вівторок, 24 грудня, відповідаючи на запитання американських військовослужбовців під час телеконференції.

    На різдвяні канікули Трамп прибув у маєток Мар-о-Лаго, штат Флорида. Саме там відбулося його спілкування з військовими.

    Один із солдатів запитав американського лідера, що він подарує на свято своїй дружині. За його словами, цим цікавляться багато його товаришів по службі.

    «Це дійсно важке запитання», - вказав президент. Він додав, що поки що у нього приготовлена для Меланії «дуже красива листівка».

    «Я ще працюю над різдвяним подарунком. Залишилося ще трохи часу. Не так уже й багато, але час є», - заявив президент.

    Раніше повідомлялося, що у Білий дім доставили різдвяну ялинку.

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