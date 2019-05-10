Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
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Геннадій Труханов: Ми завжди будемо пам'ятати Героїв, які принесли Одесі високе звання міста-героя
9 травня 2019 року, у 74-ту річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Одесі проходять пам'ятні заходи.
Вшановуючи подвиг героїв Другої світової війни, тисячі одеситів прийшли покласти квіти до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.
«Одеса - місто-герой, ми завжди будемо цим пишатися і пам'ятати Героїв, які принесли нашому місту це високе звання. З почуттям глибокої вдячності вітаю сьогодні наших ветеранів. Бажаю миру і добра кожній одеській родині!» - зазначив мер міста Геннадій Труханов.
Також в цей день відбулося покладання квітів та вінків до братських могил та монументів Поясу Слави.
У всіх районах міста проходять святкові концерти, привали і адресне привітання ветеранів.