Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави



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Геннадій Труханов: Ми завжди будемо пам'ятати Героїв, які принесли Одесі високе звання міста-героя

9 травня 2019 року, у 74-ту річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Одесі проходять пам'ятні заходи.

Вшановуючи подвиг героїв Другої світової війни, тисячі одеситів прийшли покласти квіти до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.

«Одеса - місто-герой, ми завжди будемо цим пишатися і пам'ятати Героїв, які принесли нашому місту це високе звання. З почуттям глибокої вдячності вітаю сьогодні наших ветеранів. Бажаю миру і добра кожній одеській родині!» - зазначив мер міста Геннадій Труханов.

Також в цей день відбулося покладання квітів та вінків до братських могил та монументів Поясу Слави.

У всіх районах міста проходять святкові концерти, привали і адресне привітання ветеранів.

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