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    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави

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    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави

    Геннадій Труханов: Ми завжди будемо пам'ятати Героїв, які принесли Одесі високе звання міста-героя

    9 травня 2019 року, у 74-ту річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Одесі проходять пам'ятні заходи.

    Вшановуючи подвиг героїв Другої світової війни, тисячі одеситів прийшли покласти квіти до стели «Крила Перемоги» на площі Десятого квітня.

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    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави
    Тисячі одеситів поклали квіти до монументів Слави

    «Одеса - місто-герой, ми завжди будемо цим пишатися і пам'ятати Героїв, які принесли нашому місту це високе звання. З почуттям глибокої вдячності вітаю сьогодні наших ветеранів. Бажаю миру і добра кожній одеській родині!» - зазначив мер міста Геннадій Труханов.

    Також в цей день відбулося покладання квітів та вінків до братських могил та монументів Поясу Слави.

    У всіх районах міста проходять святкові концерти, привали і адресне привітання ветеранів.

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