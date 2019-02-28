Одеська гімнастка стала переможницею турніру «Зимова фантазія -2019»



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Вихованка Одеської спортшколи №1 Катерина Комар завоювала золоту медаль на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Києві

З 22 по 24 лютого 2019 року в Києві відбувся ХІ Відкритий міський турнір «Зимова фантазія -2019» з художньої гімнастики.

У змаганнях взяло участь 400 гімнасток з Італії, України, Болгарії та Молдови.

У складі збірної команди України з художньої гімнастики виступила одеська спортсменка - вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Катерина Комар (2007 р.н.), завоювавши при цьому 1 місце.

Підготували спортсменку до змагань тренери-викладачі Людмила Дуплійчук і Наталія Борозенцева.

Турнір проводився з метою популяризації та розвиток художньої гімнастики, підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній віковій категорії, а також обміну досвідом між провідними спортсменами і тренерами.