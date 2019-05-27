Одеська кіностудія святкує 100-річчя народження



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Понад 700 прокатних і телевізійних, ігрових і документальних фільмів, легендарні імена діячів вітчизняного й світового мистецтва – це надбання Одеської кіностудії художніх фільмів, що відзначає столітній ювілей.

На території відомої установи проходило урочисте святкування дня народження кіностудії, на якому були присутні Міністр культури України Євген Нищук, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, керівництво області та міста, відомі діячі культури та мистецтва.

Міністр культури України Євген Нищук виступив з урочистим привітанням: «Щиро вітаю інтелігенцію Одещини зі світом! Цей ролик є свідченням великої кінематографічної історії України і Європи. Це історія народження, сподівань, великого успіху. Сьогодні ми практично є учасниками нового фільму про початок нового сторіччя».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також привітав колектив кіностудії зі сцени: «Дякую Одеській кіностудії за сто років постійного свята! Ніколи не втрачайте це відчуття дитинства всередині Вас».

Працівники Одеської державної кіностудії отримали нагороди від Кабінету Міністрів України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної та міської рад.

«Маю честь привітати неймовірну Одеську кіностудію з надзвичайним святом. Тут знято більше 500 кінокартин, які вчать мудрості, змушують відчувати емоції, які тільки може подарувати кінематограф. Одеська кіностудія – це гордість Одещини. У цей час цифрових технологій бажаю нашій кіностудії брати ще більші висоти, прославляти своє ім’я в усьому світі. Віри Вам, перемоги, і тільки вперед», – зазначила під час нагородження заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.