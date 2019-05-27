Одесити взяли участь у Днях профілактики гіпертонії
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Одеські медики дають рекомендації з профілактики артеріальної гіпертонії та її ускладнень
Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією відзначається 17 травня. Цього року Всесвітня ліга боротьби з гіпертонією за підтримки Всесвітньої асоціації охорони здоров'я ініціювала проведення протягом усього травня масових заходів з вимірювання артеріального тиску.
Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеський міський Центр здоров'я за підтримки проекту «Україна 80+» організували з 22 по 23 травня 2019 року в усіх Центрах сімейної медицини Одеси акцію «Дні профілактики гіпертонії». Під час акції всім охочим безкоштовно проводилося вимірювання артеріального тиску і рівня цукру крові.
Всього в акції взяли участь понад 2500 одеситів. Проведення заходу дозволило виявити 732 випадки підвищеного артеріального тиску, а також 577 пацієнтів з підвищеним рівнем глюкози в крові. Пацієнти отримали консультацію сімейних лікарів. Також проводилося інформування населення про підписання декларацій з сімейними лікарями.
У рамках Днів профілактики гіпертонії міський департамент охорони здоров'я провів брифінг з метою широкого інформування одеситів про симптоми, лікування та профілактику артеріальної гіпертонії.
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні і в усьому світі. На артеріальну гіпертонію страждають близько третини дорослого населення Одеси. Гіпертонія на початкових етапах може протікати безсимптомно, тому важливо своєчасно звертатися до сімейного лікаря для профілактичного огляду і вимірювання тиску. Високі цифри артеріального тиску без належного лікування можуть привести до інфаркту, інсульту, ниркової або серцевої недостатності та інших важких ускладнень.
Лікування артеріальної гіпертонії є довічним. Нормалізація тиску забезпечується за допомогою лікарських препаратів і здорового способу життя. Препарати від артеріальної гіпертонії можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою за державною програмою «Доступні ліки» за рецептом сімейного лікаря.
Профілактика артеріальної гіпертонії:
- Відмова від куріння. Навіть одна цигарка завдає серйозної шкоди кровоносним судинам. Шкідливе також і пасивне куріння й альтернативні способи тютюнопаління, наприклад, кальян.
- Регулярні фізичні навантаження. Необхідно тренуватися не менше 3 разів на тиждень, тривалістю не менше 45 хвилин під контролем пульсу. Для контролю пульсу підійдуть будь-які гаджети (пульсометри, розумні годинник і т. ін.), які будуть з вами під час тренування. Для початку розраховується максимальний пульс для вашого серця: 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо вам 35, то максимальний пульс для вас буде складати 185 ударів за хвилину. Рекомендується проходити тренування в межах пульсу від 60 до 85% від максимуму.
- Підтримка нормальної маси тіла. Для профілактики гіпертонії і всіх серцево-судинних захворювань, а також діабету, важливі два показники - індекс маси тіла (ІМТ) і окружність талії. ІМТ не повинен перевищувати 25. Формула розрахунку ІМТ = маса в кг / ріст в квадраті в метрах. Наприклад, розрахунок для людини масою 80 кг і з ростом 180 см буде виглядати: ІМТ = 80 / 1.8 × 1.8 = 24,7. Об'єм талії не повинен перевищувати у чоловіків 102 см, а в жінок - 85 см.
- Обмеження вживання солі. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, споживання солі не повинно перевищувати 5 г на добу (одна чайна ложка). Особливу увагу треба приділяти продуктам, які мають «приховану» сіль: ковбаса, копченості, готові соуси і т. ін.
- Зменшення вживання алкоголю. Чим більше алкоголю ви вживаєте, тим більший ризик підвищення тиску. Безпечної дози алкоголю не існує.
- Зменшення вживання насичених жирів, простих вуглеводів і холестерину, якими багаті солодощі, консерви, ковбаси. Потрібно зробити вибір на користь сезонних овочів, фруктів і зелені, а також повноцінних перших і других страв замість фаст-фуду.
- Використання різних методик релаксації і психоемоційного розвантаження (медитація, йога, творче хобі і т. ін.).