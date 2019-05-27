Одесити взяли участь у Днях профілактики гіпертонії



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Одеські медики дають рекомендації з профілактики артеріальної гіпертонії та її ускладнень

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією відзначається 17 травня. Цього року Всесвітня ліга боротьби з гіпертонією за підтримки Всесвітньої асоціації охорони здоров'я ініціювала проведення протягом усього травня масових заходів з вимірювання артеріального тиску.

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеський міський Центр здоров'я за підтримки проекту «Україна 80+» організували з 22 по 23 травня 2019 року в усіх Центрах сімейної медицини Одеси акцію «Дні профілактики гіпертонії». Під час акції всім охочим безкоштовно проводилося вимірювання артеріального тиску і рівня цукру крові.

Всього в акції взяли участь понад 2500 одеситів. Проведення заходу дозволило виявити 732 випадки підвищеного артеріального тиску, а також 577 пацієнтів з підвищеним рівнем глюкози в крові. Пацієнти отримали консультацію сімейних лікарів. Також проводилося інформування населення про підписання декларацій з сімейними лікарями.

У рамках Днів профілактики гіпертонії міський департамент охорони здоров'я провів брифінг з метою широкого інформування одеситів про симптоми, лікування та профілактику артеріальної гіпертонії.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні і в усьому світі. На артеріальну гіпертонію страждають близько третини дорослого населення Одеси. Гіпертонія на початкових етапах може протікати безсимптомно, тому важливо своєчасно звертатися до сімейного лікаря для профілактичного огляду і вимірювання тиску. Високі цифри артеріального тиску без належного лікування можуть привести до інфаркту, інсульту, ниркової або серцевої недостатності та інших важких ускладнень.

Лікування артеріальної гіпертонії є довічним. Нормалізація тиску забезпечується за допомогою лікарських препаратів і здорового способу життя. Препарати від артеріальної гіпертонії можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою за державною програмою «Доступні ліки» за рецептом сімейного лікаря.

Профілактика артеріальної гіпертонії: