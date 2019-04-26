Одеситам розповіли, як захиститися від кліщів



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Одеські медики інформують про заходи профілактики укусів кліщів. Адреса пункту діагностики кліщових інфекцій

Випадки сезонних укусів кліщами в Одеському регіоні реєструються з квітня по вересень. Період найвищої активності іксодових кліщів спостерігається в травні-червні. Це час, коли жителі часто бувають на природі і масово виїжджають на маївки, пікніки.

Захворюваність на кліщові інфекції в Одесі та Одеській області нижча, ніж в інших регіонах України. Захворюваність на кліщовий вірусний енцефаліт для Одеси не характерна: останній випадок був зареєстрований більш ніж 30 років тому. Найбільш поширене захворювання, яке може передаватися кліщами на нашій території, - кліщовий бореліоз, або хвороба Лайма.

Найчастіше кліщі знаходяться на листі і чагарниках на висоті 0,5-1 м від поверхні землі біля стежок, прокладених тваринам або людиною, у сухостої.

Укус кліща підступний тим, що людина його практично не відчуває, так як, проколюючи своїм хоботком шкіру, кліщ вводить разом зі слиною знеболювальну речовину. Лише на другий-третій день місце укусу стає злегка болючим. Часто кліщі обирають місця на тілі людини з найбільш тонкою шкірою і близько прилеглими судинами - волосиста частина голови, ділянка вух, пахова область, ліктьові і колінні згини, руки і ноги.

Для профілактики кліщових інфекцій слід дотримуватися таких рекомендацій:

При поїздці в ліс, на пікнік одяг має бути світлим, з довгими, щільно прилеглими до зап'ястя рукавами і довгими штанинами. Брюки краще заправити у взуття. Обов'язково надіньте головний убір. Обробіть одяг репелентом, що відлякує кліщів. Пересуваючись лісом, намагайтеся триматися середини стежки, остерігайтеся високої трави і чагарника. Для відпочинку краще вибирати сухі соснові ліси з піщаним ґрунтом, ділянки без трави. Кожні дві години і відразу після виходу з лісу проводmте огляди з метою зняття з одягу або тіла повзаючих комах і кліщів. Після повернення додому роздягатися потрібно в коридорі, ретельно витрусити одяг і ще раз оглянути тіла всіх учасників походу на природу. Якщо ви виявили кліща на тілі, його необхідно видалити. Якщо ви перебуваєте в місті - зверніться до хірургічного кабінету поліклініки. Якщо ви знаходитесь далеко від медзакладу - видалити кліща можна за допомогою бавовняної нитки, стерильної голки від одноразового шприца. Обережно потягуйте тіло кліща вправо і вліво, намагаючись при цьому звільнити хоботок. Якщо хоботок все ж залишився в ранці, видаліть його, як скалку. Ранку змастіть йодом або спиртом і постарайтеся якомога швидше потрапити до лікаря. У жодному разі не слід роздавлювати кліщів, при роздавлюванні можна заразитися, особливо якщо на руках є синці. При випадковому роздавлюванні кліща необхідно негайно вимити руки з милом. Тіло кліща або його фрагменти покладіть у посуд, що щільно закривається, у який попередньо помістіть трохи змочену водою серветку, і передайте його у вірусологічну лабораторію - там визначать, чи був він заразний.

В Одесі для діагностики кліщів слід приносити у вірусологічну лабораторію Обласного лабораторного центру: Старосінна пл., 33.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 8: 00-13: 00, субота - з 9:00 до 12:00. Телефон: 727-69-00.

Для призначення профілактики хвороби Лайма після укусу кліща слід звертатися до міської інфекційної лікарні: вул. Пастера, 5/7.