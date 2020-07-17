Шість років тому Росія вбила 298 людей в небі над окупованим Донбасом
Кривавий режим Путіна не шкодує нікого, для нього немає значення міжнародне право та загальнолюдські цінності
Минуло шість років як Росія збила пасажирський літак рейсу #МН17 та вбила 298 людей в небі над окупованим Донбасом. Увесь цивілізований світ розуміє, хто винен у цій трагедії, але Росія продовжує брехати про свою невинуватість, зневажаючи та плюючи в обличчя всім, хто наважується називати речі своїми іменами, а вбивць — вбивцями.
Слухання по справі у Гаазькому суді розпочалося 9 березня і знаходиться на попередній стадії. Розгляд по суті, на думку сторони обвинувачення, розпочнеться не раніше лютого-березня наступного року. Зараз у справі фігурує лише четверо обвинувачених — троє громадян РФ та один українець, який перейшов на бік терористів. У червні цього року прокуратура Нідерландів представила нові, додаткові докази того, що боїнг було збито саме російською установкою «Бук». https://bit.ly/3h2Tep6
Уряд Нідерландів заявив, що окрім цього судового процесу, вони подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. https://bit.ly/3j9lwjI Таким чином, Нідерланди готові поділитися усією актуальною інформацію щодо причетності Росії до збиття лайнера з ЄСПЛ. Цим кроком вони також хочуть підтримати вже існуючі позови родичів загиблих, які вже звернулися до суду.
Вбивство сотень громадян Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та Індонезії — лише частина злочинів проти людства, які регулярно вчиняє Росія. Лише за останні шість років і лише на Донбасі російські окупаційні війська вбили більше ніж 13 тисяч людей. Вбиті медики та волонтери, дорослі та діти, військові та цивільні мешканці. Декілька сотень громадян України залишаються ув’язненими в тюрмах та підвалах у Росії, а також на території окупованого Криму і Донбасу. Кривавий режим Путіна не шкодує нікого, для нього немає значення міжнародне право та загальнолюдські цінності.
Про це повинні пам’ятати всі, хто намагатиметься сідати з ними за один стіл, тиснути руки та про щось «домовлятися». Адже можливо саме в цю хвилину вбивці та терористи планують і втілюють нові злочини проти людства. І тому так важливо називати речі своїми іменами та нагадувати усім, ким насправді є Росія, і хто винен у «страшній катастрофі пасажирського літака». Це всього п’ять літер — Росія.
Джерело: блог Уляни Супрун