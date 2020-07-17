Шість років тому Росія вбила 298 людей в небі над окупованим Донбасом

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кривавий режим Путіна не шкодує нікого, для нього немає значення міжнародне право та загальнолюдські цінності

Минуло шість років як Росія збила пасажирський літак рейсу #МН17 та вбила 298 людей в небі над окупованим Донбасом. Увесь цивілізований світ розуміє, хто винен у цій трагедії, але Росія продовжує брехати про свою невинуватість, зневажаючи та плюючи в обличчя всім, хто наважується називати речі своїми іменами, а вбивць — вбивцями.

Слухання по справі у Гаазькому суді розпочалося 9 березня і знаходиться на попередній стадії. Розгляд по суті, на думку сторони обвинувачення, розпочнеться не раніше лютого-березня наступного року. Зараз у справі фігурує лише четверо обвинувачених — троє громадян РФ та один українець, який перейшов на бік терористів. У червні цього року прокуратура Нідерландів представила нові, додаткові докази того, що боїнг було збито саме російською установкою «Бук». https://bit.ly/3h2Tep6

Уряд Нідерландів заявив, що окрім цього судового процесу, вони подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. https://bit.ly/3j9lwjI Таким чином, Нідерланди готові поділитися усією актуальною інформацію щодо причетності Росії до збиття лайнера з ЄСПЛ. Цим кроком вони також хочуть підтримати вже існуючі позови родичів загиблих, які вже звернулися до суду.

Вбивство сотень громадян Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та Індонезії — лише частина злочинів проти людства, які регулярно вчиняє Росія. Лише за останні шість років і лише на Донбасі російські окупаційні війська вбили більше ніж 13 тисяч людей. Вбиті медики та волонтери, дорослі та діти, військові та цивільні мешканці. Декілька сотень громадян України залишаються ув’язненими в тюрмах та підвалах у Росії, а також на території окупованого Криму і Донбасу. Кривавий режим Путіна не шкодує нікого, для нього немає значення міжнародне право та загальнолюдські цінності.

Про це повинні пам’ятати всі, хто намагатиметься сідати з ними за один стіл, тиснути руки та про щось «домовлятися». Адже можливо саме в цю хвилину вбивці та терористи планують і втілюють нові злочини проти людства. І тому так важливо називати речі своїми іменами та нагадувати усім, ким насправді є Росія, і хто винен у «страшній катастрофі пасажирського літака». Це всього п’ять літер — Росія.

Джерело: блог Уляни Супрун

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