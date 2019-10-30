У Маріуполі масово отруїлися студенти Української академії лідерства



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Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення Маріупольської лікарні

На Донеччині 16 людей потрапили до лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит.

Про це у середу, 30 жовтня, повідомляє пресслужба ДСНС.

«30 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Маріупольської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 16 студентів Української академії лідерства», - говориться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів, додали в ДСНС.

Подробиці наразі невідомі.

До слова, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, пройшов перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів. На форумі побували глава держави Володимир Зеленський та прем’єр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, у Чернігові кількість госпіталізованих дітей внаслідок спалаху гепатиту в школі №7 зросла до 20.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.