  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Одеські патрульні з мигалками супроводили породіллю до лікарні

    • Розсилка
    Одеські патрульні з мигалками супроводили породіллю до лікарні

    Новоспечений батько висловив правоохоронцям подяку

    Одеські патрульні супроводили породіллю до лікарні на прохання її чоловіка. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

    Вранці в середу, 23 травня, в районі Фонтанської дороги, водій звернувся до патрульних поліцейських з проханням надати допомогу.

    У його дружини, яка перебувала в салоні автомобіля, почалися пологи, і їй терміново потрібно було дістатися до медичного закладу.

    Екіпаж включив звукові і світлові прилади і супроводжував автомобіль майбутніх батьків до Одеської обласної клінічної лікарні.

    Схвильований батько висловив правоохоронцям подяку за допомогу - вона зареєстрована на сайті патрульної поліції.

    Джерело: trassae95.com

    Читайте також
    Національна поліція України Одеса водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ