Одеські патрульні з мигалками супроводили породіллю до лікарні
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Новоспечений батько висловив правоохоронцям подяку
Одеські патрульні супроводили породіллю до лікарні на прохання її чоловіка. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Вранці в середу, 23 травня, в районі Фонтанської дороги, водій звернувся до патрульних поліцейських з проханням надати допомогу.
У його дружини, яка перебувала в салоні автомобіля, почалися пологи, і їй терміново потрібно було дістатися до медичного закладу.
Екіпаж включив звукові і світлові прилади і супроводжував автомобіль майбутніх батьків до Одеської обласної клінічної лікарні.
Схвильований батько висловив правоохоронцям подяку за допомогу - вона зареєстрована на сайті патрульної поліції.
Джерело: trassae95.com