Одеські патрульні з мигалками супроводили породіллю до лікарні

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Новоспечений батько висловив правоохоронцям подяку

Одеські патрульні супроводили породіллю до лікарні на прохання її чоловіка. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Вранці в середу, 23 травня, в районі Фонтанської дороги, водій звернувся до патрульних поліцейських з проханням надати допомогу.

У його дружини, яка перебувала в салоні автомобіля, почалися пологи, і їй терміново потрібно було дістатися до медичного закладу.

Екіпаж включив звукові і світлові прилади і супроводжував автомобіль майбутніх батьків до Одеської обласної клінічної лікарні.

Схвильований батько висловив правоохоронцям подяку за допомогу - вона зареєстрована на сайті патрульної поліції.

Джерело: trassae95.com