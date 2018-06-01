Одеські поліцейські накрили плантацію конопель
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Розсилка
48-річний подільчанин налагодив на присадибній ділянці вирощування та збут конопель.
У ході проведення операції «Мак-2018» до правоохоронців Подільського відділу поліції надійшла інформація про те, що один із місцевих мешканців займається вирощуванням конопель та збутом марихуани. Повідомлення поліцейські зареєстрували і почали проводити перевірку.
Про це інформує відділ комунікації Нацполіції в Одеській області, повідомляє «Главком».
Було проведено оперативну закупку наркотичних засобів, під час якої і затримали підозрюваного. Опісля провели санкціонований обшук його обійстя, в ході якого вилучили 1 кг марихуани, частина з якої була розфасована для подальшого збуту, а також виявили на присадибній ділянці 37 кущів конопель.
По даному факту триває досудове слідство в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Вилучене направили на експертизу, а підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.