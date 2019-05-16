У Вінниці концертом та майстер-класами відзначили День вишиванки



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16 травня у Вінниці відзначили міжнародний День вишиванки.

Основні заходи відбулися на площі Європейській. Для вінничан організували майстер-класи, фотосесії, концерти та конкурс на кращу вишиванку.

Метою відзначення міжнародного Дня вишиванки є збереження українських цінностей, традицій та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Організатором заходів на Європейській площі виступив відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».

Для вінничан проводились різноманітні майстер-класи. Концертна програма була представлена виступами юних вінничан.

Для тих, хто відвідав захід у національний сорочці проводилась тематична фотосесія. Відбувся конкурс на кращу вишиванку. Переможців обрали голосуванням на сторінці Facebook Вінницької молодіжної ради.

Біля Вінницького торговельного університету відбувся концерт, де виступали студенти навчального закладу.

Джерело: Vinbazar