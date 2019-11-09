Українська збірна з хокею поступилася на домашньому турнірі, ведучи 2:0



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після шайби капітана Сергія Логача українці вели 2:0 Федерація хокею України

Без лідерів команда Олега Ігнатьєва важко

Поразкою 2:3 від клубної команди «Мінські Зубри» завершили виступ на домашньому товариському Турнірі чотирьох націй хокеїсти молодіжної збірної України (вік гравців – до 20-ти років).

Після перемоги в серії буллітів над литовцями і поразки від поляків у заключному турі на льоду арени «Термінал» у Броварах підопічні Олега Ігнатьєва зустрічалися з суперником, який два стартових матчі виграв.

Гра розпочалася з обопільних атак команд. Ближче до середини першого періоду Артем Целогородцев відкрив рахунок.

На другій хвилині другого періоду капітанові команди Сергієві Логачу вдалося вразити ворота «Зубрів» вдруге. Несподівано для усіх, білоруська команда активізувалася і буквально за хвилину тричі результативно атакувала ворота Максима Дуве.

У фінальному періоді хокеїстам рахунок на табло змінити не вдалося.

Україна U20 – «Мінські Зубри» (Білорусь) – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – Целогороцев (Кругляков, Тимченко), 05:52. 2:0 – Логач (Абаджян, Чиканцев), 21:28. 2:1 – Притула (Дробиш), 22:09. 2:2 – Карпович (Жур, Борозна), 22:34. 2:3 – Клещик (Кузьмич), 22:50

Зауважимо, що Турнір чотирьох націй був для нашої команди етапом підготовки до домашнього чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 12-18 грудня в київському Палаці спорту.

Наша команда виступала без лідерів, які представляють клуби північноамериканських ліг – Олександра Пересунька, Гліба Кривошапкіна, Артема Матейченка, Фелікса Морозова, Дмитра Даниленка, Артура Оґанджаняна. На чемпіонат світу всі ці хокеїсти мають приїхати.