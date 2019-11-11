Гравець збірної України став найкращим у матчі проти «Реалу»



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Володимир Герун БК «Унікаха»

Баскетболіст Володимир Герун став найефективнішим у складі «Унікахи»

«Унікаха» центрового збірної України Володимира Геруна поступилася в матчі 8 туру чемпіонату Іспанії з баскетболу мадридському «Реалу» – 71:82 .

Наш баскетболіст став найкращим у складі своєї команди за ефективністю. За 21:06 він набрав 11 очок (4/8 двоочкових, 3/4 штрафних), 7 підбирань, 3 перехоплення. РЕ – 17.

«Унікаха» посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату – чотири перемоги в восьми матчах.

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Володимир Герун зіграв у складі національної збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.