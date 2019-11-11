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    Гравець збірної України став найкращим у матчі проти «Реалу»

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    Володимир Герун - Гравець збірної України став найкращим у матчі проти «Реалу»
    Володимир Герун
    БК «Унікаха»

    Баскетболіст Володимир Герун став найефективнішим у складі «Унікахи»

    «Унікаха» центрового збірної України Володимира Геруна поступилася в матчі 8 туру чемпіонату Іспанії з баскетболу мадридському «Реалу» – 71:82 .

    Наш баскетболіст став найкращим у складі своєї команди за ефективністю. За 21:06 він набрав 11 очок (4/8 двоочкових, 3/4 штрафних), 7 підбирань, 3 перехоплення. РЕ – 17.

    «Унікаха» посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату – чотири перемоги в восьми матчах.

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    Володимир Герун зіграв у складі національної збірної України в кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

    Збірна України баскетбол
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