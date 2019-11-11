Збірна України з хокею дала бій Латвії у фіналі турніру в Естонії (відео)



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Капітан українців Микита Буценко з кубком Фото із соцмереж

Наша команда вела в рахунку, але поступилася

Збірна України завершила виступи на турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, який відбувався в естонському Таллінні. Вигравши свою групу, українці в матчі за перше місце зійшлися з переможцем групи В – другою збірною Латвії (титульна команда цієї країни в ці ж дні грала домашній турнір проти Білорусі, Франції та Словенії).

Незважаючи на ігрову перевагу суперника, «синьо-жовті» першими відкрили рахунок. На 10-й хвилині контратаку Тарана і Янишевського точним кидком завершив останній. Українці не змогли втримати переможний рахунок до кінця періоду, дозволивши супернику реалізувати більшість за півхвилини до першої перерви.

Провальною для команди Сергія Вітера виявилася друга 20-хвилинка, коли суперник продовжив більше володіти шайбою, закриваючи українську команду в своїй зоні і позбавляючи тим самим нагоди своєчасно мінятися. Вилучення і накопичена втома привели до двох пропущених шайб, одна з яких також була в більшості.

У третьому періоді Україна за дев'ять хвилин до кінця змогла відіграти одну шайбу – більшість реалізував Лялька, але дотиснути суперника наші хокеїсти не змогли. У підсумку друга збірна Латвії, яка складалася з представників внутрішнього чемпіонату країни, виграла естонський турнір, а команда України стала другою.